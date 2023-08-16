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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذه الطاعة تجعلك في معية الله حتى تمسي.. أزهري ينصح بها

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك فائدة عظيمة من فعلها كل يوم كان فى حفظ الله حتى يمسي.

 

وأضاف “ مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ، إن هناك صلاة من حافظ على الدائها كل يوم كان فى معية الله وهى صلاة الفجر، فالمحافظة على صلاة سنة الفجر وصلاة الصبح في وقتها ولا سيما إذا كانت في جماعة، كذلك المحافظة على صلاة الضحى تحفظك سائر اليوم.


فعن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ( ابن أدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره) انظر سنن الترمذي أبواب الوتر (صلاة الضحى) وقال حديث  غريب  ورواه أبوداود وأحمد  وابن حبان بألفظ قريبة وهو حديث صحيح.

هل صحيح ان غلاء الاسعار سببه غضب الله على عباده
قال الشيخ إسلام النواوى، من علماء وزارة الأوقاف ، إن ابتلاءات الله لنا فى غلاء الأسعار أو الأمراض أو غير ذلك ليس نتيجة غضبه على عباده.

وأضاف النواوى، فى لقاء مسجل له ، أن هذه الإبتلاءات قد تكون توجيه لنا من الله تعالى، فلا يقف العبد عند ظنه بأن هذا غضب من الله، وإنما ينتقل فورا للنقطة التالية وهى وردت فى قوله تعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فعلى العبد أن ينظر لنفسه هل هو مقصر فى علاقته مع الله فى كل أمور حياته وبيعه وشرائه وتجارته؟

وأشار إلى أنه ليس من الذكاء أو الحكمة من الدعاة أو الشيوخ أن يكيفوا الحالة التى نعيش فيها من غلاء للأسعار أن يقنعوهم أنه غضب من الله عليهم، ناسين أن مهمتهم هى التذكرة والدعوة إلى الله.

وأوضح، أن مسألة غلاء الأسعار التى نعيش فيها لن تنفك حتى لو صلينا على رسول الله كثيرا فى أيامنا وإنما تنفك بالعمل والجد والاجتهاد. 
 

مختار مرزوق عبدالرحيم صلاة الصبح صلاة الفجر سنة الفجر ابتلاءات

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