من عادات الجاهلية الأولى.. تعليق عالم أزهري على نحر خروف في الجنازة

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا أن نحر الخراف او المواشي أسفل النعوش أو بجوارها، من عادات الجاهلية الأولى قبل الإسلام حيث كانوا يقدمون القرابين لموتاهم، وعندما جاء الإسلام نهى عن هذه العادة وانتهت مع مرور الوقت.

وأضاف الأطرش ل “ صدى البلد ” تعليقا على قيام أحد المغنيين بنحر خروف أمام نعش والدته المتوفاه ، قائلا: كان من باب أولى نحر هذه الشاة بعد انتهاء الجنازة وتوزيعها على الفقراء والمساكين من باب الصدقة ووهب ثوابها الى روح والده فينفعه الثواب في قبره، أما ما فعله فهي عادة جاهلية لا تمت للإسلام بصلة.

كان الفنان أحمد شيبة قد أحضر خروفا وقام بنحره أثناء صلاة الجنازة على والدته من باب الصدقة وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن الموقف الشرعي لهذا الفعل.

كما ذبحت أسرة الراحلة خروفا كصدقة على روحها وذلك لحظة خروج الجثمان من المسجد غربي الإسكندرية، فيما من المقرر أن يقام العزاء ليلا بشارع المكس بجوار كوبري 27 بالقباري.

كانت والدة الفنان أحمد شيبة توفيت مساء أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن محمد نجل الفنان أحمد شيبة، وفاة جدته حيث نشر صورة الراحلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: البقاء لله جدتي في ذمة الله، الرجاء الدعاء لها بالرحمة.

كان الفنان أحمد شيبة، نشر الأسبوع الماضي صورة تجمعه بوالدته مطالبا جمهوره بالدعاء لها بالشفاء إثر تعرضها لوعكة صحية.