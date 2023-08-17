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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة لسرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

يعد سرطان القولون من الأمراض التى أصبحت منتشرة بشكل واسع خلال السنوات الماضية وأصابت عدد كبير من الشباب.

ووفقا لما جاء فى موقع " كيلافند كلينك" الحالات الطبية التي تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

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مرض التهاب الأمعاء : قد يكون الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب القولون التقرحي المزمن والتهاب القولون كرون ، والتي تسبب التهاب بطانة القولون ، أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون. يزداد الخطر إذا كنت مصابًا بمرض التهاب الأمعاء الذي يستمر لأكثر من سبع سنوات ويؤثر على أجزاء كبيرة من القولون.


الحالات الموروثة: قد تزيد بعض الحالات مثل متلازمة لينش وداء السلائل الورمي الغدي العائلي من خطر الإصابة بسرطان القولون. قد يحدث سرطان القولون إذا ورثت جينًا يسبب السرطان.


تاريخ عائلي للإصابة بالقولون وأنواع أخرى من السرطان: إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين مصابًا بسرطان القولون ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة و يشمل أفراد الأسرة المقربون والداك البيولوجيان وإخوتك وأطفالك وقد تكون المخاطر أعلى إذا أصيب أي فرد من أفراد الأسرة البيولوجية بسرطان القولون قبل سن 45.
تاريخ عائلي للإصابة بالزوائد

اللحمية: إذا كان والدك أو أختك أو طفلك مصابًا بسليلة متقدمة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون و قد تكون الزائدة المتقدمة ورمًا كبيرًا و قد يصف أخصائيو علم الأمراض الطبي السليلة بأنها متقدمة إذا رأوا تغييرات معينة في الورم عندما ينظرون إليه تحت المجهر ، مما يدل على أن الزائدة قد تحتوي على خلايا سرطانية.

العديد من السلائل: غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بالعديد من سلائل القولون - بما في ذلك الأورام الغدية أو الأورام الحميدة المسننة أو أنواع أخرى من السلائل - أكثر عرضة للإصابة بالزوائد اللحمية وسرطان القولون و قد يرث الناس ميلًا نحو الإصابة بالعديد من سلائل القولون.

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