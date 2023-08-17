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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد لأسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض اليوم

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 17-8-2023، تحرك جديد، حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بنحو جنيهين مقارنة بأسعار الدواجن أمس.

 

 وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 60 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 58 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أمس.

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سعر الدواجن للمستهلك 

وهبط سعر الدواجن اليوم الخميس 17-8-2023،  بنحو جنيهان تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 60 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 68 و70 جنيها.

 

 

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس  17 أغسطس  2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

 

 

بورصة الدواجن اليوم
 

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء  70 جنيها  للكيلو

  سعر الدواجن الساسو وصل إلى  95 جنيها للكيلو.


واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.
 

سعر الدواجن اليوم 


وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 160 و165 جنيها للكيلو الواحد. 

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  سعر البيض اليوم الخميس 17-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 106 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.


وسجل سعر البيض الأحمر إلى 108 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.


وتراجع  سعر  البيض البلدي إلى 121 جنيها للطبق كقارنة ب 125 جنيها للطبق امس ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 


سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات

سعر الكتكوت الساسو 7 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 7 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم 


سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه  للطن.


 

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