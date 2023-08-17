بسعر رخيص لن تصدقه ..Nokia تطلق موبايل بميزات جبارة

أعلنت HMD Global، المرخصة للعلامة التجارية نوكيا Nokia، اليوم عن Nokia C210، وهو هاتف جديد من الفئة C في الولايات المتحدة.

HMD Global تعلن عن Nokia C210، هاتف جديد من الفئة C

يتميز الهاتف بشاشة قياس 6.3 بوصة بجودة HD وفتحة على شكل نوتش. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 ضد التلف والخدوش العرضي. يتحول زر الطاقة على الجانب إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. يُقال أن الهاتف مزود بهيكل معدني متين مما يجعله متينًا. كما أنه مقاوم للغبار والرذاذ بشهادة IP52.

يحتوي Nokia C210 على كاميرا مستطيلة صغيرة على اللوحة الخلفية. يضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ، وعدسة عمق 2 ميجابكسل ، ووحدة فلاش LED. يوجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط selfies.

يعمل Nokia C210 بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 662. مقترنا بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت عبر فتحة لبطاقة microSD للاحتياجات الإضافية. يدعم الهاتف الذكي بطارية سعة 3000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 10 وات. من الناحية البرمجية ، يتم شحنه بنظام Android 13 OS خارج الصندوق.

تشمل خيارات الاتصال على Nokia C210 4G VoLTE ، ومنفذ USB-C ، وفتحة سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، و WiFi ، و Bluetooth. يتميز أيضًا بصوت Nokia OZO مع إلغاء الضوضاء من الرياح للحصول على صوت واضح في مقاطع الفيديو.

سيتم طرح Nokia C210 للبيع بسعر 109 دولارًا. سيكون متاحًا للشراء اعتبارًا من 14 سبتمبر في مواقع Metro by T-Mobile وعبر الإنترنت.