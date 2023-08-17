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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة عمل القطارات.. الصين وكوريا الشمالية يبدأن فتح الحدود بينهما

الصين وكوريا الشمالية
الصين وكوريا الشمالية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم بدء عملية إعادة فتح الحدود بين الصين وكوريا الشمالية وعودة عمل القطارات بينهما.

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان، إنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة بين الصين وكوريا في المستقبل القريب.

وبعث وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان برسالة تهنئة إلى عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني المعين حديثًا لي شانج فو، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد وزير الدفاع الكوري الشمالي، أنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين وتطويرها على مستوى استراتيجي جديد وفقًا للنوايا السامية لزعيما البلدين، وذلك في ظل الجهود المشتركة للجانبين.

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