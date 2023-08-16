قلق في أمريكا بشأن التطورات النووية العسكرية لـ الصين.. تفاصيل

قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية “ستراتكوم”، أنتوني كوتون، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن التطورات النووية العسكرية لـ الصين.

وقال كوتون، في إفادة صحفية، إن “الصين قادرة على إنشاء معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو ترقيتها من قبل القوتين النوويتين الرئيسيتين”.

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك منذ 70 عامًا، ويعتقدون أن بإمكانهم البدء من الصفر والاستفادة من أفضل التطورات، وبناء معظم الأنظمة التي يتم تطويرها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال كوتون، إن الولايات المتحدة تدرس مسألة تزويد قواتها النووية بالجنود بعد انتهاء معاهدة الأسلحة النووية “ستارت في عام 2026.

وقال كوتون: "أود أن أقول إن القيادة تدرس هذا الأمر في الوقت الحالي، في محاولة لفهم ما إذا كانت لدينا قوات كافية ومواءمتها الصحيحة للتعامل مع التحديات التي سنواجهها".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قال في وقت سابق، إن روسيا تتبادل بين الحين والآخر التقييمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الحد من التسلح، لكن لا يوجد شيء جديد على هذا المسار.

وأوضح ريابكوف في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية: "نحن نتبادل التقييمات معهم من وقت لآخر. ولكن لا توجد عناصر جديدة. فـ الولايات المتحدة هي التي قطعت حوارًا منتظمًا ومنهجيًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وتحولت إلى دعوات فارغة ومنفصلة تمامًا عن الواقع لنا من حيث العودة إلى معاهدة ستارت الجديدة ومواضيع أخرى".