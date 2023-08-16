الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات أسلحة لدعمها كوريا الشمالية وروسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الأربعاء، عقوبات على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وعززت موسكو وبيونج يانج علاقاتهما العسكرية، خاصة بعد فرض أوروبا وأمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل تهنئة أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ78 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني الذي استمر من عام 1910 إلى عام 19451.

وأعرب الزعيمان عن التزامهما بتطوير علاقاتهما إلى “علاقة استراتيجية طويلة الأمد” تخدم مصالح الشعبين واستقرار وأمن شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.