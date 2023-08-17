"مقارنة بين شركات توزيع الكهرباء".. يحيى فؤاد يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة

حصل يحيى فؤاد حسين المشرف على المتابعة المركزية لرئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على درجة الدكتوراه بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية من جامعة القاهرة.

وكان الباحث يحيى فؤاد حسين ناقش، هذا الأسبوع، رسالة الدكتوراه في إدارة المشروعات تحت عنوان “أثر تطبيق الإدارة الرشيقة على تطوير الأداء المؤسسي (دراسة مقارنة بين شركات توزيع الكهرباء)” في كلية الدرسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتور السيد محمد خاطر رئيس اللجنة وعميد الكلية والدكتورة إيمان مسلم منسق عام الدراسات العليا بالكلية والدكتور لواء مهندس محمد خليل.

يحيى فؤاد حسين

يذكر أن يحيى فؤاد حسين نجح فى اجتياز بعض الدورات الهامة والاإستراتيجية أهمها الآتي:

- درس الدكتوراه في إدارة المشروعات - كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة .

- درس الدكتوراه إدارة أعمال - جامعة القاهرة .

- الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة للفنون..

- درس ماجستير النقل الدولي واللوجستيات -الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

- درس ماجستير إدارة اعمال - جامعة القاهرة.

- درس صناع القرار - اكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني .

- درس الازمات والتفاوض - اكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني .

- درس استراتيجية وامن قومي - اكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني .

- درس أساليب التفكير والدراسات المستقبليه - اكاديمية ناصر العسكرية العليا - مركز الاستراتيجيات