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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الاهلية 2023.. التقدم للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

 

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تطرح الجامعة هذا العام ٨ كليات وتتضمن ٢٠ برنامج، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:
App2.helwan.edu.eg/hnu

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجارى التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناة الرفض.

عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلى بالجامعة للطلاب المتقدمين، وارسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسيتم عمل التنسيق الداخلى وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣.

وتكون المصاريف الإدارية هي ١٥٠٠ جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).  

وننوه لجميع الطلاب أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية ويرى عدم الالتفات لأي صفحات أخرى ليست للجامعة.

صفحة جامعة حلوان الأهلية على الفيس بوك :
https://www.facebook.com/HNU.Helwan?mibextid=ZbWKwL

الموقع الإلكتروني لجامعة حلوان الأهلية :
App2.helwan.edu.eg/hnu

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة Jobs Education جامعة حلوان الاهلية جميع الطلاب الجامعات

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