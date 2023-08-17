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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية.. سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة

المرور
المرور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

وقالت لمياء حمدين: إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية. 

وأضافت أن تقاطع شارع صلاح سالم يشهد كثافات مرورية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة. 


وأشارت إلى أن كوبري المطار يشهد كثافات مرورية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى كوبري المطار، وهو ما ينطبق على أن كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ويتجه للفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات. 


وأوضحت أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما أن شارع الهرم الرئيسي يشهد بعض التباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين مستمرة حتى الطالبية.
 

الحالة المرورية القناة الأولى العباسية

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