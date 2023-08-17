تقديم العلاج لـ 70 حيوانا و550 طائرا في حملة لبيطري الغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر عبدالرحمن التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 70 حيوان،و550 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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