انقطاع الكهرباء عن منطقة مجاويش بالغردقة لمدة 5 ساعات

شهدت منطقة مجاويش بمدينة الغردقة انقطاعاً مؤقتاً لخدمة التيار الكهربائي استمر لمدة خمس ساعات، وذلك بسبب أعمال صيانة ضرورية أجرتها الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء بالمنطقة.

في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الشركة، أوضح أن الانقطاع الكهربائي كان مخططاً مسبقاً بهدف تحسين جودة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية توفير الخدمة بشكل مستدام. وقد تم تنفيذ الأعمال اللازمة بكفاءة عالية وفقاً للخطط المحددة.

من جانبه، أعرب عدد من سكان المنطقة عن فهمهم لضرورة الصيانة الدورية وتحسين البنية التحتية، مؤكدين على أهمية تلك الخطوات لضمان استقرار توفير الكهرباء بشكل مستمر وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم إشعارات مسبقة للمواطنين بالانقطاع المؤقت، بهدف تمكينهم من اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الوضع.