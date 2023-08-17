مصادرة 125 كيلو عبوات لانشون منتهية الصلاحية بطنطا

تمكن مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم من مصادرة ( 125) كجم لانشون منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بطنطا.



وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى وهيئه الرقابه والاداريه بتشديد الرقابة على الأسواق العامه وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين بشن حملة بعضوية ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائيه بداخله125كيلو جرام لانشون منتهيه الصلاحيه انتهاء يونيو 2023 م .

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.