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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 125 كيلو عبوات لانشون منتهية الصلاحية بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم من مصادرة ( 125) كجم لانشون منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بطنطا.

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وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى وهيئه الرقابه  والاداريه بتشديد الرقابة على الأسواق العامه وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم  وكيل وزاره التموين بشن حملة بعضوية ياسر مراد مدير الإدارة  ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا.

بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لمحافظة الغربية

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائيه بداخله125كيلو جرام لانشون منتهيه الصلاحيه انتهاء يونيو 2023 م .
وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التموين والتجارة الداخلية المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الذكاء الاصطناعي بيعها للجمهور دكتور طارق رحمى ذكاء الاصطناعي وزير التموين والتجارة الداخلية

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