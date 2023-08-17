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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار متابعة أعمال تطوير الشوارع في الغردقة بتوجيهات محافظ البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تستمر وحدة المحلية لمدينة الغردقة في تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة تطوير البنية التحتية للمدينة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الاستثمارية الموضوعة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الشوارع داخل المدينة.

وقد تولت الوحدة المحلية برئاسة اللواء ياسر محمد حماية، مهمة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع في الغردقة. 

وفي هذا السياق، تم تفقد قسم المشروعات صباح اليوم أعمال رصف شارع 27، الذي يعد أحد الشوارع المهمة والحيوية في المدينة. 

يربط هذا الشارع طريق المطار من بداية فرق الأمن حتى شارع الكهف، ما يعزز من سهولة التنقل والوصول للأماكن المهمة داخل المدينة.

كما تم استكمال أعمال إنشاء سور موقف البيجو، الذي يعد مكوناً هاماً لتسهيل عمليات وسائل النقل وتوفير مساحات منظمة لوقوف السيارات.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الخطوات تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والتي تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات السكان والزوار  على حد سواء.

 

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