عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 197 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 197 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

txt

الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 197 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بقطور وكفر الزيات وبسيون

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى الادارات البيطريه أسماك مدخنة الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية الطب البيطري بيطري بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

المالية: إحباط 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

تعليم الغربية: أمر إداري جديد تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسى

ترشيحاتنا

البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4.0%

مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق لـ21 مواطنا على التجنس بجنسيات أجنبية

بصورة البطاقة .. الحق قدم في فرص عمل العاصمة الإدارية

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

وزير التعليم العالي يؤكد على ربط أبحاث ومشروعات مدينة زويل للعلوم بالصناعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ