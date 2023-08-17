بالتزكية.. "الوكيل" يفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

فاز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقد عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد الماضي، جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب، كالآتي:

رئيس الغرفة: أحمد الوكيل.

النائب الأول: أحمد حسن.

النائب الثاني: أحمد صقر.

السكرتير العام: عمرو مصيلحي.

أمين الصندوق: الدكتور ياسر المناويشي.

أمين الصندوق المساعد: المهندس شريف بقطر.

ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: الدكتور كرم كردي.