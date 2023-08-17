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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحد عمد مطروح: زيارة الرئيس السيسي مثمرة ونستبشر بها خيرا

السيسي
السيسي

وجه العمدة عيد السرحاني أحد عمد مطروح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارته للمحافظة أمس، الأربعاء، قائلًا «هي زيارة مثمرة بالنسبة إلينا ونستبشر خيرا بها، فقد بدأ التطوير بمشروع العلمين، وأصبح لدينا مشروع رأس الحكمة، وإنشاء ميناء جرجوب، وكل هذه المشروعات الاستثمارية فيها فائدة كبيرة لأبناء المحافظة والشباب والأجيال القادمة». 

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وأضاف “السرحاني”، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدنا بضخ المياه في المرحلة المقبلة، كما وعدنا برصف الطريق من مطروح حتى السلوم والجمرك، وسيكون طريق مزدوج». 
وتابع أحد عمد مطروح، أن تكلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه، وجرى تنفيذه، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن تطوير الجمرك يحقق فائدة كبيرة لمصر كلها وليس مطروح فقط، حيث تتجه سيارات نقل البضائع إلى ليبيا عبر المنفذ.
 

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