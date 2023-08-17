سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

وثق مقطع فيديو صادم لحظات سحل مسنة في وضح النهار بحي هاسيندا هايتس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الخميس، كيف كان الرجل يجر المسنة على الأرض بينما يحاول سرقة حقيبتها.

وبعد جر المسنة على الأرض لمدة 5 ثواني، أصيبت بجروح طفيفة اعتني على إثرها بها بعض المارة بينما طارد البعض الآخر السارق.

ولم يتم القبض علي السارق.

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ولفت تقرير “الديلي ميل” إلى وقوع أحدث عملية سطو قبل ساعات فقط من وقوع حادث سطو في حي آخر في لوس أنجلوس حيث طعنت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في وضح النهار وتم القبض على أحد المشتبه بهم.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة غير معلومة.

ووفقا للتقرير يقول السكان إنهم يشعرون بأن الجريمة تخرج تماما عن السيطرة في كل مكان في لوس أنجلوس لافتين إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقعت عمليتا سطو كبيرتان في المنطقة حيث نجا اللصوص بمئات الآلاف من الدولارات من البضائع.