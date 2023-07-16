لوس أنجلوس تحترق .. ولايات أمريكية ترسل رجال إطفاء لاحتواء حرائق الغابات بكاليفورنيا|فيديو

أعلنت إدارة غابة لوس أنجلوس الوطنية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، اندلاع حريق كبير وسريع الحركة في الغابات.

وكتبت إدارة غابة لوس أنجلوس الوطنية، عبر “تويتر”، “يساعد رجال الإطفاء من يوتا وكولورادو في دعم الجهود المحلية لاحتواء حرائق الغابات سريعة الحركة”.

وأضافت: “مع تزايد نشاط الحرائق، والظروف الجوية القاسية، قام مسؤولو الإطفاء بإرسال رجال إطفاء إضافيين من خارج الولاية”.

وأدت حرائق الغابات سريعة الحركة خارج لوس أنجلوس بالفعل إلى عمليات الإجلاء.

ومن المتوقع أن يتم كسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، حيث تهدد موجة الحر الخطيرة مساحات شاسعة من البلاد بارتفاعات قاتلة.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة في وقت مبكر من اليوم الأحد، قائلة: “تعامل مع ارتفاع درجات الحرارة على محمل الجد وتجنب الوقت في الهواء الطلق.. ستصل درجات الحرارة إلى مستويات تشكل خطرا على الصحة ومن المحتمل أن تكون مميتة لأي شخص بدون تبريد فعال أو ترطيب كاف”.

وأضافت أن التحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة الشديد موجود “من شمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا إلى أجزاء من السهول الجنوبية وساحل الخليج الأوسط والطرف الجنوبي لفلوريدا”.