تحذيرات من أعاصير .. تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات كبرى بأمريكا

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية والتوقف الأرضي في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك، بسبب الطقس العاصف في الشمال الشرقي لـ الولايات المتحدة.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرا من وقوع إعصار في أجزاء من كونيتيكت ومين وماساتشوستس ونيو هامبشاير ونيويورك ورود آيلاند.

وحسب شبكة “إن بس سي نيوز” الأمريكية، فإن مثل هذه التحذيرات تعني أن الأعاصير يمكن أن تتشكل، وتحذيرات الإعصار أكثر خطورة وتهدف إلى دفع الناس إلى الاحتماء على الفور.

ومن المتوقع أن تضرب العواصف الشمال الشرقي اليوم، حيث تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، خطرا معتدلا من الأمطار الغزيرة والفيضانات لأجزاء من المنطقة.بعد أقل من أسبوع من العواصف الشديدة التي تسببت في فيضانات غزيرة، قد تواجه فيرمونت مرة أخرى طوفانا آخر.