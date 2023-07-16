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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، إيلون ماسك، إن أمريكا حطت من قدر نفسها من خلال تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع، مضيفًا أن الأسلحة لن يكون لها تأثير كبير على الصراع.

وكتب الملياردير الأمريكي، على “تويتر”: “لقد نفدت ذخيرتنا العادية بسبب إرسالها أوكرانيا، لذا نرسل لهم الآن ذخائر عنقودية في حالة يأس، ما يحط من قدر أنفسنا دون أي تغيير في النتيجة”.

وأشاد ماسك بجهود أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 98 جمهوريًا و49 من الديمقراطيين الذين صوتوا لحظر نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا ، لكنهم فشلوا في النهاية في إحداث فرق.

وكتب: “أشكركم على محاولتكم وقف هذا الانحطاط لأمريكا”.

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ووافقت الولايات المتحدة على تسليم ذخائر عنقودية إلى كييف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصف الرئيس جو بايدن هذه الخطوة بأنها إجراء مؤقت للسماح للإنتاج العسكري بمواكبة الطلب المتزايد حيث إن كل من واشنطن وكييف تنفد من الذخائر العادية.

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