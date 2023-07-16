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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أمريكا.. تدريب دفاعي صاروخي في بحر اليابان بمشاركة 3 دول

صدى البلد

افاد تقرير نشرته وسائل اعلام امريكية بأنه تم تنظيم تدريبات بشأن سيناريو إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية وتضمنت ثلاث مدمرات مزودة بنظام إيجيس

كما أفادت وكالة أنباء كورية جنوبية ، الأحد ، نقلاً عن البحرية في سيول ، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تدريبات ثلاثية للدفاع الصاروخي في المياه الدولية لبحر اليابان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في البحرية قوله 'هذه التدريبات كانت فرصة لتعزيز قدرات رد جيشنا ضد الصواريخ الباليستية وتحسين التعاون الأمني ​​بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان' ، مضيفا أن الدول الثلاث 'ستستجيب بشكل فعال. لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية '.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية مناورة دفاع صاروخي ثلاثية في أبريل.
أجرت بيونغ يانغ ، يوم الأربعاء ، تجارب على إطلاق صاروخ هواسونغ 18 الباليستي العابر للقارات (آي سي بي إم). يُعتقد أنه طار أكثر من 1000 كيلومتر (621 ميل) على ارتفاع أقصى يزيد عن 6000 كيلومتر على مسار مرتفع.

وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات جديدة على أربعة أفراد كوريين شماليين وثلاثة كيانات بعد إطلاق بيونغ يانغ الأخير. وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة يوم الخميس ردا على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية نظام إيجيس سيول

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