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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر على الصحة ومميتة.. ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة بأمريكا

موجة حر
موجة حر

من المتوقع أن يتم كسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، حيث تهدد موجة الحر الخطيرة مساحات شاسعة من البلاد بارتفاعات قاتلة.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة في وقت مبكر من اليوم الأحد، قائلة: “تعامل مع ارتفاع درجات الحرارة على محمل الجد وتجنب الوقت في الهواء الطلق.. ستصل درجات الحرارة إلى مستويات تشكل خطرا على الصحة ومن المحتمل أن تكون مميتة لأي شخص بدون تبريد فعال أو ترطيب كاف”.

وأضافت أن التحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة الشديد موجود “من شمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا إلى أجزاء من السهول الجنوبية وساحل الخليج الأوسط والطرف الجنوبي لفلوريدا”.

وفي وقت سابق، قالت كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA”، سارة كابنيك، إن الولايات المتحدة تتوقع فرصة بنسبة 90 ٪ لاستمرار ظاهرة إل نينيو الجوية في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي هذا العام.

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وقالت كابنيك، في إشارة إلي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "تعطي توقعات يوليو 2023 فرصة بنسبة 90٪ لاستمرار ظاهرة إل نينيو في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي”.

وأشارت إلى أن فرصة استمرار ظاهرة “إل نينيو” بكامل قوتها القوية هي "حوالي 50٪"، وهناك احتمال بنسبة 20 ٪ أن تصل هذه الظاهرة إلى المستويات التاريخية العالية في 1997-1999 و 2015-2016.

وأوضحت كابنيك أن”ظاهرة إل نينيو التاريخية تعرف بأنها خمس فترات متتالية مدتها ثلاثة أشهر مع درجات حرارة المحيط على الأقل 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط في وسط وشرق المحيط الهادئ".

الولايات المتحدة موجة الحر درجات الحرارة أمريكا

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