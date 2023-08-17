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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التنسيقية: الحوار الوطني شهد مشاركة فعالة من الجميع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية، وبالتالي فإن بعض مخرجات الحوار الوطني يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يصدر قرارات فيها بنفسه ويرسلها للحكومة حتى تنفذها، وهناك مخرجات أخرى يجب أن يناقشها البرلمان، وبعض المخرجات قد يتم الانتهاء من تنفيذها بعد فترة زمنية قليلة، وأخرى تحتاج إلى وقت أطول. 


وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الحوار الوطني شهد مشاركة فعالة من الجميع، وكانت كل آراء المشاركين محل اهتمام، لافتًا إلى أنه شارك في جلسة الصناعة والاستثمار، وجرى مناقشة تنمية الصناعة والاهتمام بالاستثمار والتوسع في الصناعة والصناعات المكملة، وتم الخروج بمخرجات وتوصيات.


وتابع عضو التنسيقية: «في كل لجنة بكل محور يكون هناك مشاركين من جهات حكومية تنفيذية ومهتمين بالملف وممثلي الأحزاب، وكل مشارك يدلي برأيه ويعرض وجهة نظره، على أن يتم مراجعتها والرد عليها وتبيان إمكانية تنفيذها من عدمها مع الإفصاح عن صعوبات التنفيذ».
 

 

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