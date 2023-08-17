لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن المستبعدين من التموين حيث وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت قرارا عاجلا اليوم وهو تعليق تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الذي يستخدم لاستبعاد عدد من الأشخاص من دعم التموين واعتبارهم غير مستحقين له، وبناء على ذلك فلن يتم حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب هذه المحددات، باستثناء حالتين فقط.فهم

- أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع.

- ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

- ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.

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