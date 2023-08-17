مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

ناشد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة، بأن يكون هناك تخفيض في الرسوم المدرسية للطلاب من أول الابتدائية حتى الثانوية العامة .

مصروفات المدارس الحكومية

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مصروفات المدارس الحكومية ، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تحصيل مصروفات المدارس الحكومية 2024 للصفوف الأولى وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي

فبشأن مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على :

- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023 / 2024 .. والتوجيه بسداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 لتلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

- ارتباط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوي العام والفني

- طلاب كي جي 2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائي ويرفق بالملف إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 كأحد مسوغات تحديث الملف

- بالنسبة طلاب الصف الاول الاعدادي : يطلب من ولي الامر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024



- يتم سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على حساب صندوق تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية او من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف

الفئات المعفاة من الاشتراكات و الخدمات الاضافية في مصروفات المدارس الحكومية 2024



1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

مصروفات المدارس الحكومية 2024



من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : 305 جنيه

من السادس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي : 205 جنيه

الصف الاول الثانوي : 520 جنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 505 جنيه

الصف الاول الثانوي بالتعليم الثانوي الفني : 220 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني : 205 جنيه

مصروفات المدارس الخاصة

أما بالنسبة لـ مصروفات المدارس الخاصة ، فقد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب الزيادات القانونية في مصروفات المدارس الخاصة كما يلي :

المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها اقل من 2000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 25 %



المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه لأقل من 3000 : تزيد مصروفاتها بنسبة 20%



المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه لأقل من 5000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 15%



المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه لأقل من 10000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 10%



المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر : تزيد مصروفاتها بنسبة 7%

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على منع تحصيل أي زيادات غير قانونية في مصروفات المدارس الخاصة أكثر من الزيادات القانونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعاقب أي مدرسة خاصة او دولية تفرض زيادات غير قانونية في مصروفاتها ، بإصدار قرار بوضعها تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة .

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له ، أنه بمجرد تلقي الوزارة أي بلاغات تفيد بعدم إلتزام اي مدرسة بالزيادات القانونية بالمصروفات ، يتم ارسال لجنة من وزارة التربية والتعليم للوقوف على المخالفات الموجودة وتقييم الوضع داخل المدرسة ليتم اتخاذ القرار العقابي فورا.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن جميع المدارس الدولية ملزمة بتطبيق الزيادة القانونية المقررة في المصروفات والتي لا تتخطى الـ 7% ، والا سوف تخضع للاشراف المالي والاداري للوزارة فورا.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو تنفيذ القانون والقواعد المنظمة للمصروفات الدراسية في جميع مدارس الجمهورية.

11