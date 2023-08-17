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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تستدعي أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال الربع الثاني من 2023

السعودية
السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق 23 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة، شملت 33,976 منتجا معيبا خلال الربع الثاني من العام 2023م.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، بينت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 7 آلاف سيارة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعائها أكثر من 26 ألف جهاز وسلعة استهلاكية شملت غسالات، وثلاجات , ومكيفات ، وألعاب الأطفال.

وأوضحت أن موقع (استدعاء) الإلكتروني يتيح، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات.

ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة.

يأتي ذلك بحسب التقرير بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: Recalls.sa.

السعودية وزارة التجارة حملة استدعاء للمنتجات العلامات التجارية استدعاء

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