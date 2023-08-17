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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستضيف اجتماعا عن مفهوم التعاون بين المؤسسات التعليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إجتماع جامعات إقليم القاهرة الكبرى والذي عقد بجامعة حلوان و يضم جامعات ( بنها و عين شمس و القاهرة والأزهر ).

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جاء ذلك بحضور الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور السيد فوده أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية في اقليم جامعات القاهرة الكبرى ، وكذلك المشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ ، والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة.
كما تناول الاجتماع وضع آلية وخطط تدريب مشتركة لخدمة المجتمع داخل جامعات إقليم القاهرة الكبرى.

جامعة بنها خدمة المجتمع نائب رئيس جامعة بنها إقليم القاهرة عين شمس

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