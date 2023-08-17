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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: حصول كلية طب الأسنان على المركز الثالث بمسابقة كأس IDEX

طلاب جامعة الفيوم
طلاب جامعة الفيوم عقب الفوز بالمسابقة

 

 صرحت  الدكتور لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، حصول الكلية على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس لأوائل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى كليات طب الأسنان ،  تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

 

كما أوضحت  أن المسابقة أقيمت خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ وشارك خلالها ٢٥ جامعة مصرية، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان- مصر ٢٠٢٣، وشارك في المسابقة فريق من الكلية مكون من ٢ طلاب من أوائل الفرقة الخامسة و٢ طلاب من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز.

 

 وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.

 

 

تخريج دفعة جديدة من قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات جامعة الفيوم

 

 

 

 

تعاون بين جامعة الفيوم وتنمية المشروعات والبنك الزراعي للتدريب على ريادة الأعمال

 

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