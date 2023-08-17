أمطار رعدية وسيول.. مفاجأة خلال الساعات القادمة بسبب الطقس

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.



حالة الطقس علي مدار الساعات القادمة



ويسود طقس حار علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 36 ويكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا.

أمطار فى عز الصيف



وعلي الرغم من شهور الصيف والحر فهناك مناطق أخري تشهد فرص سقوط الأمطار والتي من بينها سانت كاترين حيث تشهد أمطار رعدية تصل الي حد السيول وتقع سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية منذ ثلاثة ايام.



كما ترتفع الامواج علي مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ووفق الأرصاد الجوية تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.

موعد بداية فصل الخريف

ومع نزول الأمطار على بعض المناطق فى مصر يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بداية فصلي الخريف والشتاء، وانتهاء فصل الصيف حتي تستقر درجات الحرارة وذلك بعد الموجات المتتالية لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية مع بداية فصل الصيف 2023.



ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف بعد نحو 64 يوما من الآن.



ومن المتوقع أن يسود الطقس الرطب على محافظة الإسكندرية، ليلا وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة أربعًا وعشرين درجة، ويستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على المحافظة والتي تتسبب في الاحساس بالأجواء الحارة نهارا.



ومن المتوقع نشاط الرياح فى بعض مناطق المحافظة والتي تسهم فى تلطيف الجو خاصة مع تقدم ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر بسبب الأجواء الغائمة.

وبنسبة 40% سيحدث سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق الزراعية



وتنتشر شبورة مائية خلال الساعات الأولي بالصباح من الساعة 4 حتى الساعة الـ7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 25

نِخِل 36 16

كاترين 33 16

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 30 24

السلوم 23 22



سيوة 35 22

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 39 30

حلايب 34 29

أبو رماد 35 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 39 28