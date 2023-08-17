عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية وسيول.. مفاجأة خلال الساعات القادمة بسبب الطقس

الطقس
الطقس

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.


حالة الطقس علي مدار الساعات القادمة 


ويسود طقس حار علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 36 ويكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا.

txt

حالة الطقس اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات

txt

الطقس اليوم.. سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس وأمطار رعدية على سيناء

أمطار فى عز الصيف


وعلي الرغم من شهور الصيف والحر  فهناك مناطق أخري تشهد   فرص سقوط الأمطار والتي من بينها  سانت كاترين حيث تشهد أمطار رعدية تصل الي حد السيول وتقع سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية منذ ثلاثة ايام.


كما ترتفع الامواج علي مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ووفق الأرصاد الجوية تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.

موعد بداية فصل الخريف 

ومع نزول الأمطار على بعض المناطق فى مصر يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بداية فصلي الخريف والشتاء، وانتهاء فصل الصيف حتي تستقر  درجات الحرارة وذلك بعد الموجات المتتالية لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية مع بداية فصل الصيف 2023.


ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا  يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف بعد نحو 64 يوما من الآن.


ومن المتوقع أن يسود الطقس الرطب على محافظة الإسكندرية، ليلا وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة أربعًا وعشرين درجة، ويستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على المحافظة والتي تتسبب في الاحساس بالأجواء الحارة نهارا.


ومن المتوقع نشاط الرياح فى بعض مناطق المحافظة والتي تسهم فى تلطيف الجو خاصة مع تقدم ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر بسبب الأجواء الغائمة.

وبنسبة 40% سيحدث سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق الزراعية 


وتنتشر شبورة مائية خلال الساعات الأولي بالصباح من الساعة 4 حتى الساعة الـ7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة

القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 23
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 25
نِخِل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين 31 24
مطروح 30 24
السلوم 23 22

txt

الطقس اليوم.. سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس وأمطار رعدية على سيناء

txt

أمطار رعدية وأتربة.. السعودية تشهد حالة من الطقس السيئ وتحذيرات من السيول


سيوة 35 22
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 39 30
حلايب 34 29
أبو رماد 35 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 40 25
قنا 42 27
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 40 25
أبو سمبل 39 28

الطقس أجواء الطقس أخبار حالة الطقس اليوم اجواء الطقس الباردة سيول سيول سانت كاترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

موضوعات متعلقة

تصل لـ 43.. الأرصاد التركية تحذر من شدة حرارة الطقس في البلاد

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على تمويل البنك الآسيوي لتحويل سكة حديد أبوقير لمترو كهربائي

الحكومة توافق على تخصيص أراضي للمشروعات في بني سويف ومطروح

إعلان صادم من روسيا بشأن شروط السلام مع أوكرانيا

الوزراء يوافق على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

الوزراء يوافق على تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ