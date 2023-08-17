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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتقديم خدمات مشروعات المثلث الذهبي.. توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية  بشأن تقديم  الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي .

وقع الاتفاق الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بحضور سيد رمضان أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

يأتى الاتفاق فى اطار حرص الحكومة على تقديم  كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجى المتميز.

وأوضح الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن مشروع المثلث الذهبي يقع فى الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مشيرا إلى أن الهيئة تمضي قدما في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، لافتا إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية .

من جانبه أوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.

وأضاف ممدوح أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية،   و الجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي قد تتطلبها بعض المشروعات والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.

طارق الملا وزير البترول وزير التجارة والصناعة بروتوكول تعاون المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

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