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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيتعرض في رمضان 2024.. أسماء جلال تتحدث عن مشروعها المؤجل معاوية

أسماء جلال
أسماء جلال

تحدثت الفنانة أسماء جلال عن مشروعها المؤجل معاوية والذى كان من المفترض أن يتم عرضه فى موسم رمضان عام 2023.

وقالت أسماء جلال فى تصريح خاص لصدى البلد إنه تم إبلاغها بعرض المسلسل فى موسم رمضان 2024 القادم، مؤكدة أنها تنتظر عرض هذا العمل لكونه من أهم الأعمال التى قدمتها فى الدراما، خاصة وأنه يتناول حقبة زمنية مهمة، وأتحدث فيه باللغة العربية الفصحى.

وتابعت أسماء أنها تجسد خلال أحداث المسلسل زوجة معاوية ابن أبي سفيان، ومتمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه الموسم الرمضاني القادم.

 

أحدث أعمال أسماء جلال

ويعرض لأسماء حاليا فيلم وش فى وش وهو الفيلم الذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الأربعاء ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

 

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

إيرادات الفيلم فى أول يوم عرض بمصر

وتمكن فيلم وش في وش  من المنافسه علي المراكز الاولي ضمن الاعمال السينمائية التي تعرض الان في السينمات . 

وحقق فيلم وش في وش ليلة امس ايرادات وصلت الي 507,085 الف جنيه ليحتل المركز الثاني ضمن الاعمال التي تعرض حاليا . 

اسماء جلال معاوية الفنانة أسماء جلال رمضان عام 2023 موسم رمضان 2024

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