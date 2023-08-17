تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادره 8 سفن، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 42 ألفا و75 طن تشمل : 8135 طن يوريا و 5388 طن رمل و 450 طن أسمنت معبأ و 925 طن علف بنجر و 27 ألفا و177 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 319 ألفا و956 طن تشمل : 5549 طن خردة و 1294 طن خشب زان و998 طن أبلاكاش و 10 آلاف طن ذرة و 5434 طن حديد و 500 طن زيت طعام و 7 آلاف طن قمح و3815 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1181 طنا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1518 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3403 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145 ألفا و280 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و293 طنًا.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5977 شاحنة.