عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادره 8 سفن، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .


وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 42 ألفا و75 طن تشمل : 8135 طن يوريا و 5388 طن رمل و 450 طن أسمنت معبأ و 925 طن علف بنجر و 27 ألفا و177 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 319 ألفا و956 طن تشمل : 5549 طن خردة و 1294 طن خشب زان و998 طن أبلاكاش و 10 آلاف طن ذرة و 5434 طن حديد و 500 طن زيت طعام و 7 آلاف طن قمح و3815 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1181 طنا.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1518 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3403 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145 ألفا و280 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و293 طنًا.


كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5977 شاحنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

ترشيحاتنا

التعليم تتيح فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

فرص النجاح صفر.. مسئول أمريكي يحطم آمال أوكرانيا في الحرب

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة السفر بالقطار في حالة سكر

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ