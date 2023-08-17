التعليم تتيح فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي :

- يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين - بنات).

- يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات).

يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس)

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، أرقام الجلوس ومقار لجان امتحانات القبول للطلاب الراغبين في الانضمام لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

واوضحت أنه يمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال الضغط على https://stemexls.emis.gov.eg/