سوريا.. بشار الأسد يصدر قرارا بشأن رواتب العسكريين

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، أصدر قراراً يقضي بزيادة العبء العسكري من 8 بالمئة إلى 20 بالمئة من الراتب المقطوع.

وشمل القرار العسكريين من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين والاحتياطيين من مختلف الدرجات.

وكان الأسد في وقت سابق قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ويُعمل بالمرسومين اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.