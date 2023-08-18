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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 550 الف جنيه

5 سيارات يابانية
5 سيارات يابانية

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل شعار الصانع الياباني، حيث تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية بحسب الاصدار المقدم، إلى جانب عنصر السعر ايضا.

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وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر تبدأ من 550 الف جنيه.

5 سيارات يابانية

نبدأ بالنسخة اتراج موديل 2023 والتي تعد ارخص سيارة تقدمها شركة ميتسوبيشي في السوق المصري، حيث يبلغ سعرها نحو 550 الف جنيه، وتنطلق تلك النسخة بمحرك 1200 سي سي، قوة 76 حصان، و 100 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي.

5 سيارات يابانية

وتقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي نسختها العائلية اكسابندر 2023 عبر فئتين من التجهيزات الاولى بسعر 940 الف جنيه والثانية بلغت مليون جنيه، وتحتوي السيارة على 7مقاعد من الداخل إلى جانب قدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية، ومحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان و 141 نيوتن/متر.

5 سيارات يابانية

وتتصدر النسخة تويوتا كورولا قائمة السيارات اليابانية الاشهر بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث تبدأ اسعارها  الرسمية من 875 الف جنيه حتى مليون و 34 الف جنيه، وتأتي هذه النسخة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي، وسرعة قصوى تصل إلى 189 كم/س.

5 سيارات يابانية

وتطرح عملاق السيارات اليابانية تويوتا نسختها الرياضية فورتشنر 2023 من خلال حزمة من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من مليون 950 الف للفئة الاولى،والتي تأتي بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، بقوة 163 حصان، و 245 نيوتن/متر، وناقل سرعات سداسي أوتوماتيك، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية والثالثة بين 2 مليون و250 الف جنيه و 2 مليون و350 الف جنيه، وتعمل تلك الفئات بمحرك 4000 سي سي، بقوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

5 سيارات يابانية

ونختتم بالنسخة اليابانية سوزوكي بالينو موديل 2023 من فئة الهاتشباك، والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 799.990 جنيه، وتأتي تلك النسخة بمحرك 1400 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

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