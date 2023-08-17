جدة وأم لثلاثة أولاد تدرس ثانوية عامة وتحصل على مجموع كبير ..فيديو

استضاف الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، سيدة كبيرة درست الثانوية العامة ونجحت فيها بمجموع كبير.

وقالت أمل عبد الفتاح الجدة الحاصلة علي الثانوية العامة بدرجة 71% خلال حواره بالبرنامج، :"الحصول على الثانوية العامة أصبح صعبا للغاية ومختلف عن السابق، موضحة: "الثانوية دلوقتي صعبة مش زي زمان وأنا عانيت السنة دي ولكن حققت الحلم في النهاية.

وأشارت الي أن لديها 3 أحفاد يملأون حياتها بهجة ولكنها فكرت العودة إلى حلم الشباب بالحصول على الثانوية العامة بعد الاطمئنان على مستقبل أبنائها.

وأضافت: "انشغلت في ابنائي لأنهم أهم ولكن لما خلصت مشواري معاهم فكرت في الحصول على الثانوية العامة".

فيما قال عادل محمد، زوج أمل الحاصلة على الثانوية، إنه كان يشفق على زوجته خلال دراستها بالثانوية العامة، متابعا:" كنت بقوم بتلاقيها بتذاكر.