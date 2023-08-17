هذا الأمر يخلق أجيالا متزنة بتربية سليمة.. واعظة توضح |فيديو

كشفت دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف، عن أمر يخلق أجيالا متزنة بتربية سليمة، مشيرة إلى أن علم النفس يتحدث عن أهمية تعلم الإنسان من خلال النمذجة، يكون هناك نموذج وقدوة، وهذا يعطي مجالا كبيرا في التغيير.

أمر يخلق أجيالا متزنة بتربية سليمة

وتابعت دينا أبو الخير من خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة دي ام سي، اليوم الخميس: “نحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم”، لافتة إلى أن القرآن الكريم جعله الله عز وجل لنا دستورنا كما جعلت لنا السنة أيضا، موضحة أن الأب والأم إذا تبنيا هذه المسألة بشكل سليم سيحققان بنسبة كبيرة جيل متزن وسليم التربية.

موضوع خطبة أول جمعة من صفر

ويؤدي المصريون غداً الجمعة، صلاة أول جمعة من صفر 1445 هجريا من رحاب الجامع الأزهر، والتي تنقل على الفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، حيث تبدأ شعائر صلاة أول جمعة من صفر 1445 بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

في الوقت نفسه، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بأداء خطبة صلاة أول جمعة من صفر غداً، تحت عنوان:"اسم الله الرحيم".

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، يوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم".

افتتاح 26 مسجداً جديداً

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم افتتاح 26 مسجدًا غداً الجمعة، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات

2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص

3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود

4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية

5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية

6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف المنيا

7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة

8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس

9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين

11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية أوقاف أسيوط

12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط

13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط

14. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية

15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية أوقاف الدقهلية

16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج

17. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا

18. النور – الزرازرة– دار السلام

19. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية

20. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا

21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم

22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق

23. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. العتيق – كفر شحاته- العياط

2. شعبان غنيم – العياط

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي