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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو لوقف القتال في جنوب دارفور

أرشيفية
أرشيفية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى وقف القتال المتجدد في نيالا بجنوب دارفور غرب السودان وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان.

 

وعبرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن القصف العشوائي الذي نفذته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين.

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وقالت إنه "يجب على الجيش والدعم السريع الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المتعلقة بحماية المدنيين"، مؤكدة أنه في "كل يوم يستمر فيه هذا الصراع العبثي يقتل ويجرح المزيد من المدنيين الأبرياء ويتركون دون منازلهم أو طعام أو سبل عيش".

 

وتجددت اشتباكات عسكرية عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع قرب مقر الفرقة 16 التابعة للجيش في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
 

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