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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية : مقتل 120 شخصا في اشتباكات قبلية جنوب دارفور

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت قناة العربية أن الاشتباكات القبلية بجنوب دارفور أسفرت عن مقتل 120 شخصا.

كانت القناة ذاتها  نقلت عن مسؤولين في دارفور بأن اشتباكات قبلية قوية وقعت علي الحدود مع الجارة تشاد.

وأشار المسؤولين إلى أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن  مقتل وجرح العشرات.

كانت  منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق  إن قوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب دارفور في السودان بشكل متعمد.

وأضافت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أنه يجب على الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها وضع حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.

ودعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

وقال منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، حيث يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب.
 

دارفور.. اشتباكات قبلية علي الحدود مع تشاد وسقوط قتلي وجرحي

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن سيطرة قوات الدعم على دارفور

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