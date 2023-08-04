بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن سيطرة قوات الدعم على دارفور

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبدالله، اليوم الجمعة، عدم صحة الأنباء عن سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور .

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، أصدر قرارا ، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم و انتهاكات الدعم السريع المتمردة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن اللجنة ستشكل برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن مهام اللجنة تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وتم تكليف اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أوالمعاونة، وفقا للبيان الصادر من مجلس السيادة السوداني، ونشرته وكالة "سونا".

من جهة أخرى انخرطت اللجنة منذ تشكيلها في اجتماعات مستمرة واجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالإرقام ٥٠٠٥ و٥٠١٠ تحت المواد من ١٨٦ وحتي ١٩٢ من القانون الجنائي ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩ م والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة الي جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور .