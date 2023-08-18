عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف حل الرئيس السيسي أكبر مشكلة تهدد واحة سيوة ؟ | تفاصيل

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال اللقاء وعمد مطروح وسيوة

تعد مشكلة الصرف الزراعي إحدى أهم المشكلات التي عانت منها واحة سيوة منذ أكثر من 40 عاما والتي كانت تهدد زراعات الواحة بالفناء.


ورغم العديد من الدراسات التي أجريت بالواحة على مدار عقود طويلة إلا أن المشكلة استمرت وهددت المصدر الرئيسي لدخل مواطني الواحة، بسبب المشاكل المائية لارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائي التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية.

الدفن في رمال سيوة.. أفضل علاج للروماتيزم وآلام المفاصل

172 طالب ثانوى عام يتقدمون للحصول على المنح في مطروح


ولقد كان لتوجيهات الرئيس السيسي الحل السحري بوضع حلول فورية لإنقاذ تلك البقعة الفريدة بمصر واحة سيوة من أخطار مياه الصرف الزراعي التي تسببت في فناء الزراعات من أشجار النخيل والزيتون.


فما هي مشكلة الصرف الزراعي بسيوة وكيف استطاع الرئيس السيسي حل تلك المشكلة


مشكلة الصرف الزراعي
يعد النشاط الزراعي النشاط الأساسي لغالبية سكان الواحة، والتي يعتمدون عليها لتوفير مصدر دخل لهم خاصة النخيل والزيتون والنعناع، وعانت واحة سيوة من مشكلة الصرف الزراعي منذ سنوات طويلة، وتم صرف ملايين الجنيهات من قبل وزارة الري والزراعة ولم تحل المشكلة.


أكد الشيخ عمر راجح من مشايخ الواحة إن النشاط الزراعي هو النشاط الأساسي لغالبية سكان الواحة منذ عام 1996، ونحن نطالب المسئولين بحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة ".


وأضاف أنه ترجع أسباب المشكلة إلى وجود آبار رومانية بالواحة تستخدم في الزراعة قديما، ومع زيادة التوسع في الرقعة الزراعية تم عمل آبار سطحية للري الزراعات، وحيث إن واحة سيوة تقع في منخفض، فقد أدى ذلك إلى زيادة كمية المياه وتجمعت المياه في أربع بحيرات، وفي البداية لم يكن هذا يمثل مشكلة ولكن مع الوقت أصبح تمليح الأرض هو المشكلة الرئيسية مما تسبب في تبوير الأراضي.


وأوضح أن الرئيس المخلوع حسني مبارك جاء لزيارة سيوة عام 1996 وطلب منه الأهالي حل المشكلة وكلف عبد الهادي راضي، وزير الزراعة، بذلك والذي شكل مجموعات من مركز البحوث وخبراء من الري ورأوا ضرورة شق قناة من الناحية الشرقية لمسافة 60 كم، ولكن الأكاديميين لم يعطوا الموضوع أهمية لارتفاع تكلفة شق القناة والتي تحتاج إلى مواتير رفع لكون الواحة تقع بمنخفض.


وتابع:" وكان الحل البديل غلق الآبار العشوائية للأهالي واستبدالها بآبار استعراضية تتولى إنشاءها شركة معتمدة للسيطرة على المياه، ولكن أصبحت هناك مجاملة لأصحاب النفوذ بالواحة وتسبب ذلك في زيادة المشكلة بالواحة ".


تكليفات الرئيس السيسي بحل المشكلة


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة حل تلك المشكلة فورا وإنقاذ زراعات واحة سيوة وقام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية بعدة زيارات لواحة سيوة لبحث مشكلة الصرف الزراعي حيث التقى بمشايخ الواحة بالإضافة إلى زيارة بحيرات المياه.


وتم خلال اللقاءات بمشايخ الواحة استعراض عدد من المقترحات والحلول التي تم التوصل إليها لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي خلال الجولات الميدانية على عدد من المواقع والبحيرات المتضررة بالواحة.


تجميع مياه الصرف في بحيرة واحدة
قامت إدارة المياه ب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون والموارد المائية والري، بتجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تهدد حياة المواطنين بسيوة، في محطة واحدة، وبعد ذلك يتم نقلها خارج المحطة من خلال قناة بطول 34 كيلو.


ورغم أن القناة التي تقوم بنقل مياه الصرف، خارج الواحة كانت مكلفة، والتي وصلت لما يقرب من 2 مليار جنيه إلا أن توجيهات القيادة السياسية بحل تلك المشكلة عجل بالصرف لحل المشكلة نهائي، خاصة أن نقل مياه الصرف الزراعي، قضى على البرك، التي كانت تهدد المنازل والفنادق، وحياة المواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى التأثير الأكبر لمياه الصرف والتي أدت لخسارة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، بسبب تشبع التربة بالأملاح نتيجة لمياه الصرف الزراعي التي أثرت سلبا على 5 آلاف فدان تأثرت تماما بالمشكلة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات الصرف الزراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور: أوسوريو وافق على تأجيل دعم الزمالك بصفقات جديدة

إعلان مهم من فايزر بشأن فعالية لقاح كورونا ضد المتحور إيريس

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

أحمد مرتضى منصور يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن فتوح

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ