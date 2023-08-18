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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير تركي لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود ووزير الخارجية الإيراني يؤكد من السعودية أن العلاقات تتخذ مسارًا صحيحًا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي يوجه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية
وزير الخارجية الإيراني من الرياض: علاقاتنا بالسعودية في الاتجاه الصحيح
الجيش الروسي: أوكرانيا هاجمت سفنًا حربية روسية قرب القرم
محكمة روسية تقرر احتجاز أمريكي بتهمة "التجسس"
زيلينسكي: أوكرانيا تسلمت منظومتي دفاع جوي "إيريس-تي" من ألمانيا
أمريكا تدعو الجيش السوداني والدعم السريع إلى وقف القتال في جنوب دارفور
تركيا: حذرنا روسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالحرص على تناغم سياسات وإجراءات تنفيذ تطوير القاهرة التاريخية، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشددا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور الرياض، استمرار الخطوات التنفيذية لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في حين أكد عبد اللهيان أن علاقات البلدين "تسير في الاتجاه الصحيح"، معتبرًا الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الصينية بكين، في مارس الماضي، يعد "محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عبد اللهيان، إن السعودية تأمل في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المملكة، في إطار تلبية دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدًا أن اللقاء جاء "تأكيداً على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة لتوسيع نطاق التعاون تعزيز الاستقرار الإقليمي".

ونقلت "الوطن" عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها: "نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الجيش الروسي، أعلن أن القوات الأوكرانية، هاجمت سفنًا حربية روسية قرب القرم بمركبة بحرية مسيرة.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قوله إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يحاول الضغط" على بيلاروس للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف لوكاشينكو "في حال انضمام بيلاروس... ماذا سيمنحنا هذا؟ لا شيء".

وذكرت "الأنباء" أن  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف أن بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي "إيريس-تي" من ألمانيا. ووصف المنظومة بأنها "قوية"، وقال إن بلاده تحتاج إليها بشدة.

وأفادت "القبس" بأن محكمة بموسكو قررت احتجاز المواطن الأمريكي من أصل روسي جين سبيكتور للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس.

وقالت "الراي" إن الرئاسة التركية أعلنت أنها حذرت روسيا بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية في البحر الأسود، قائلة: "في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة لتجنب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود".

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