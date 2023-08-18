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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامو ترامب يقترحون أبريل 2026 موعدا للنظر في قضية اقتحام الكابيتول

أرشيفية
أرشيفية

اقترح محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحديد موعد جلسة استماع في قضية اقتحام الكابيتول في شهر أبريل من عام 2026.

وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، أن "الرئيس السابق دونالد ترامب، من خلال محاميه، يحيل هذا الرد اعتراضا على جدول المحاكمة المقترح من الحكومة، ويحث المحكمة على وضع هذه القضية في تقويم المحكمة في أبريل 2026".

وفي وقت سابق، اقترح المدعي العام الأمريكي جاك سميث، موعد 2 يناير 2024 لبدء المحاكمة. مشيرا إلى أن النظر في هذه القضية لن يستغرق أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع.

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وفي الأول من أغسطس الجاري، أعلن سميث أن ترامب سيواجه أربع تهم، وهو متهم بالفعل بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة بشكل غير قانوني، على الرغم من خسارته انتخابات 2020، والحد الأقصى للعقوبة على أخطر الجرائم المنسوبة إلى ترامب هو 20 عاما في السجن.

كما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن المدعين العامين في أتلانتا بولاية جورجيا، يمتلكون أدلة تظهر تلاعب فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويوم الجمعة الماضي، أكد ترامب أنه لا يجوز محاكمته إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري عام 2024، وقال ترامب واصفا محاكمته: "كان يجب ألا تحدث أبدا نظرا لحقي في حرية التعبير، والفساد الكبير لبايدن".

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