عودة الأجواء الشتوية والعظمى 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 23

الإسكندرية 31 - 23

الإسماعيلية 34 - 23

الغردقة 38 -28

أسوان 43 - 28

سوهاج 37 - 25

المنيا 36 - 23