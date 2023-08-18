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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة الأجواء الشتوية والعظمى 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

عودة الأمطار من جديد.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن حالة الطقس

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

 

القاهرة 31 - 23
الإسكندرية 31 - 23
الإسماعيلية 34 - 23
الغردقة 38 -28
أسوان 43 - 28
سوهاج 37 - 25
المنيا 36 - 23

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الاحوال الجوية الطقس حالة

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