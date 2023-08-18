سبتمبر القادم.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في السويد

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي بالسويد وتحديدا في مدينة ستوكهولم، وذلك يوم 29 من شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار جولته الغنائية التي يقوم بها خلال هذه الفترة بين العديد من الدول.



ومن المفترض أن يقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه، والتى ينتظرها الجالية العربية هناك، حيث أن كاظم من الفنانين المنتظمين فى تقديم حفلات غنائية فى العديد من الدول الأوربية فى هذا التوقيت من كل عام.

أخر حفلات كاظم الساهر



وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بدبي يوم 1 من شهر يوليو الماضي داخل منطقة الأرينا بدبي وشاركه فى أحياء الحفل المطرب حسين الجسمي.



وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث أخبار كاظم الساهر



وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”