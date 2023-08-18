إيطاليا: قرارات العفو الرئاسي من السيسي أهم أحداث العام

سلطت البرامج الإخبارية في إيطاليا الضوء مجدداً علي قرارات العفو الرئاسية الأخيرة الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة تلك المتعلقة بالطالب باتريك ذكى الذي يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية وذلك كأهم الاحداث خلال العام الحالي.



كما أعادت إذاعة تصريحات بسام راضي سفيرنا في روما التي اكد فيها ان الدولة المصرية دولة مؤسسات عريقة وتحترم القانون والدستور وتقدر الاحكام الصادرة عن مؤسستها القضائية، وعندما منح الدستور للسيد رئيس الجمهورية سلطة العفو الرئاسي بعد صدور الاحكام، استخدام الرئيس السيسي سلطته الدستورية بالعفو الرئاسي وذلك تقديرا من سيادته الخاص لعمق وقوة العلاقات المصرية الإيطالية بالنظر لملابسات تلك القضية.

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