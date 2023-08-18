محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي انقلاب أتوبيس طريق إسكندرية الساحلي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث انقلاب اتوبيس سياحى أعلى كوبري ألماظة بالكيلو ٤٨ طريق مطروح اسكندرية وإصابة ٤٨ شخصا.

كانت قد أصيب 48 شخصا بإصابات متنوعة أثر حادث انقلاب اتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وتم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة ومستشفى مطروح العام.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب اتوبيس بالكيلو 39 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح العام ومستشفى راس الحكمة 48 مصابا، كما انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.