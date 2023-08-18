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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي انقلاب أتوبيس طريق إسكندرية الساحلي

حادث بمطروح
حادث بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث انقلاب اتوبيس سياحى أعلى كوبري ألماظة بالكيلو ٤٨ طريق مطروح اسكندرية وإصابة ٤٨ شخصا.

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية الساحلى.. شاهد

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كانت قد أصيب  48 شخصا بإصابات متنوعة  أثر  حادث انقلاب   اتوبيس   على   طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وتم نقل المصابين  لمستشفى رأس الحكمة  ومستشفى  مطروح العام.

 

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بانقلاب   اتوبيس   بالكيلو 39 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى  مطروح العام  ومستشفى راس الحكمة  48 مصابا، كما  انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.

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