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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 ميدالية حصيلة الفراعنة في أول أيام بطولة أفريقيا للكاراتيه

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق المنتخب المصري للكاراتيه 12 ميدالية متنوعة في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار، المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 20 أغسطس المقبل في دولة المغرب.

حيث قد تواجد منتخب مصر في المركز الثاني في حصد ميداليات البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة بواقع خمس ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية.

ويمثل منتخب مصر 49 لاعب ولاعبة على مستوى الشباب والناشئين والكبار في منافسات الكاتا والكوميتيه.

وقد حقق الميداليات الذهبية كلًا من: ”لميس عبد الله في كاتا فردي ناشئات تحت 16 سنة، نادية أسامة في كوميتيه وزن 47 ك ناشئات، جنى حازم في كوميتيه وزن 54 ك ناشئات، جنى خميس في كاتا فردي شابات تحت 18 سنة، وفي كاتا جماعي شابات (جنى خميس، مريم أحمد، حبيبة أحمد)”.

بينما توج بالميداليات الفضية كلًا من: ”آدم أحمد في كاتا فردي ناشئين تحت 16 سنة، عبد الله علي في كوميتيه وزن 57 ك ناشئين، أسامة الباز الشربيني في كاتا فردي شباب تحت 18 سنة”.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: ”نورهان محمد في كوميتيه وزن 61 ك ناشئات، مريم عبد الرحمن في كوميتيه وزن +61 ك ناشئات، أحمد نادر عبد المعطي في كوميتيه وزن 70 ك ناشئين، وفي كاتا جماعي شباب تحت 18 سنة (على صلاح الدين، زين الدين محمد، عبد الرحمن أحمد)”.

بينما حقق المركز الخامس كلًا من اللاعب آدم أحمد في كوميتيه وزن 63 ك ناشئين، واللاعب فؤاد غالب في كوميتيه وزن +70 ك ناشئين.

قام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بتقديم الشكر والتقدير للاعبين الذين استطاعوا تحقيق الميداليات ورفع علم مصر عاليًا، كما قدم الدعم والمساندة والتحفيز لباقي اللاعبين وطالبهم بتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات خلال منافسات البطولة.

الجدير بالذكر أن قد تم اعتماد ترشيح الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه نائبًا للمنطقة الأولى لشمال إفريقيا للكاراتيه، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي أقيم على هامش البطولة.

المنتخب المصري للكاراتيه البطولة الأفريقية للناشئين محمد الدهراوي

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